Martedì 24 novembre 2020 - 11:37

Hong Kong chiude bar e discoteche per la terza volta

Riapre l'ospedale di emergenza vicino l'aeroporto

Roma, 24 nov. (askanews) – Hong Kong chiuderà bar, discoteche e altri luoghi di intrattenimento per la terza volta quest’anno, ha detto martedì il segretario alla sanità Sophia Chan mentre le autorità si affrettano ad affrontare un rinnovato aumento dei casi di coronavirus.

Le autorità stanno anche riaprendo una sala temporanea per il trattamento del Covid-19 vicino all’aeroporto della città.

Martedì, Hong Kong ha registrato 80 nuovi casi di coronavirus, portando il totale da fine gennaio a 5.782 infezioni da Covid-19 e 108 morti.

L’hub finanziario governato dalla Cina è riuscito finora a evitare l’epidemia diffusa della malattia osservata in molte grandi città in tutto il mondo, con numeri su base giornaliera per lo più a una cifra o due cifre nelle settimane precedenti al picco.

“Ci sono più catene di trasmissione nella comunità”, ha detto Chan in una conferenza stampa. “Dobbiamo rafforzare tutte le misure di allontanamento sociale, perché la pandemia è grave”.

