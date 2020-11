Giovedì 19 novembre 2020 - 23:39

Biden: subito nell’Oms e negli Accordi di Parigi. Trump irresponsabile

Videomessaggio del presidente eletto

Roma, 19 nov. (askanews) – Il presidente eletto degli Usa, Joe biden ha fatto sapere in un messaggio video che dal primo giorno in carica si impegnerà a rientrare nell’Organizzazione mondiale della sanità e negli accordi per il clima di Parigi. Su Trump, che rifiuta di “concedere” e tenta un’ultima disperata battaglia legale, nonché si impegna in raffiche di tweet, ha detto: “Sta mostrando un’incredibile irresponsabilità e sta dando un messaggio negativo al mondo”.

