Sabato 14 novembre 2020 - 17:21

Coronavirus, Kurz: lockdown totale da martedì, per salvare il Natale

"Più rigidamente lo osseriamo, prima si torna a parziale normalità"

Roma, 14 nov. (askanews) – Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha confermato il ritorno al lockdown completo da martedì prossimo, 17 novembre, fino al 6 dicembre. Parlando in conferenza stampa, Kurz ha chiesto ai suoi connazionali di evitare al massimo gli incontri: “ciascun incontro è uno di troppo”, ha detto, “più rigidamente sarà osservato il lockdown, migliori saranno i risultati e quindi prima si potrà tornare a parziale normalità”. Il cancelliere ha detto che l’obiettivo di questo giro di vite è “salvare il Natale”.

Per tentare di frenare la nuova ondata di contagi da Covid-19, che in Austria ha tassi di incidenza tra i più alti in Europa e nel mondo, il governo viennese ha deciso di introdurre il coprifuoco totale, la chiusura dei negozi e delle scuole.