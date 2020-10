Giovedì 22 ottobre 2020 - 01:40

Obama: Trump presidente da reality show, reputazione Usa a pezzi

"Ha un conto bancario segreto in Cina, fa solo i suoi interessi"

Roma, 22 ott. (askanews) – Barack Obama attacca duramente Donald Trump, accusandolo di aver gestito la presidenza degli Stati Uniti come un “reality show” distruggendo la reputazione del paese nel mondo. “Non ho mai pensato – ha detto l’ex-presidente democratico – che Donald Trump potesse abbracciare le mie idee o che potesse portare avanti le mie politiche. Ma speravo che, per il bene del paese, potesse mostrare un qualche interesse a fare il suo lavoro seriamente. Ma non ha mai mostrato alcun interesse se non per aiutare se stesso e i suoi amici, gestendo la presidenza come un reality show per ottenere attenzione”.

“Ma il punto è che questo non è un reality show”, ha sottolineato Obama in un comizio a Philadelphia a sostegno di Joe Biden e Kamala Harris, il ticket democratico per la candidatura alla Casa Bianca. “Questo non è un reality show, questa è la realtà e tutti noi dobbiamo affrontare le conseguenze dell’incapacità di Trump nel fare il suo lavoro seriamente”.

Negli Stati Uniti a causa del coronavirus “almeno 220mila persone sono morte, più di 100mila piccole attività hanno chiuso, milioni di posti di lavoro sono svaniti, la nostra reputazione nel mondo è a pezzi. E nelle ultime ore si è scoperto che continua a fare affari con la Cina perchè ha un conto bancario segreto in Cina. Come è possibile questo? Avreste mai potuto immaginare me con un conto corrente segreto in Cina mentre correvo per la mia rielezione?”.

“Mancano 13 giorni – ha aggiunto Obama rivolto agli elettori della Pennsylvania – alle elezioni più importanti della nostra vita. Ma non dovete aspettare il 3 novembre per votare perchè avete due modalità per votare già adesso. Andate a votare, perchè queste elezioni richiedono che ognuno di noi faccia la propria parte. E quello che faremo nei prossimi 13 giorni deciderà il nostro futuro per i prossimi decenni”.