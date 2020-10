Venerdì 16 ottobre 2020 - 17:04

Oltre 400mila nuovi casi al mondo in 24 ore: è record

Secondo i dati compilati dall'agenzia Afp

Roma, 16 ott. (askanews) – Nella giornata di ieri sono stati annunciati in tutto il mondo oltre 400mila nuovi casi di infezione da coronavirus, un record, secondo il conteggio fornito dall’agenzia Afp sulla base dei dati delle autorità sanitarie nazionali. In totale nelle 24 ore i contagi sono stati 404.758, con 6.086 vittime, un numero che si spiega solo in parte con la crescita dei test rispetto alla prima ondata della pandemia la scorsa primavera.

In Europa, ma anche negli Usa e in Canada, il numero di casi è aumentato fortemente rispetto a una settimana fa del 44% e del 17% rispettivamente. In europe ieri si è toccato un record di nuovi contagi da inizio pandemia con 150mila casi rilevati Il numero di decessi in Europa resta ancora lontano da quello della prima ondata, quando in media ogni giorno morivano 4.000 persone, ma dopo il rallentamento di luglio, con meno di 400 vittime al giorno, nel Vecchio Continente i decessi sono risaliti oltre quota mille al giorno.

Negli usa, dove a settembre i contagi erano scesi dopo il picco di metà luglio, le infezioni sono tornate ad aumentare con una media di 50mila nuovi casi al giorno e un nuovo massimo di 70mila ieri.

