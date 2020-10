Venerdì 2 ottobre 2020 - 00:15

BBC News: il vaccino non ci riporterà subito alla normalità

Secondo esperti della Royal Society ci vorrà almeno un anno

Milano, 2 ott. (askanews) – Il vaccino contro il Covid-19 è atteso in tutto il mondo come la panacea per tirarci fuori dai guai in cui ci ha cacciato la pandemia di Covid-19. Ma secondo un servizio pubblicato online da Bbc News, un rapporto di alcuni ricercatori della Royal Society, invita tutti a essere più cauti soprattutto, circa le tempistiche per l’efficacia del vaccino.

Centinaia di aziende farmaceutiche ne stanno studiando diverse versioni in tutto il mondo, tuttavia, anche quando sarà pronto e testato, potrebbe essere necessario fino a un anno per lanciare un vaccino funzionante in tutto il mondo, scrive nel suo reportage James Gallagher, corrispondente di BBC News per Salute e Scienza.

C’è ottimismo sul fatto che la vaccinazione di massa potrebbe iniziare all’inizio del 2021 ma, si legge, il rapporto della Royal Society avverte che sarà un processo lungo.

“Anche quando il vaccino sarà disponibile non significherà che entro un mese tutti saranno vaccinati, stiamo parlando di almeno sei mesi, nove mesi… forse un anno”, ha detto nell’intervista il prof. Nilay Shah, responsabile di Ingegneria chimica presso l’Imperial College di Londra.