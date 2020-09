Lunedì 28 settembre 2020 - 20:42

La Nobel bielorussa Svetlana Alexievich ha lasciato il Paese

L'ultima oppositrice di rilievo a non essere finita in carcere

Roma, 28 set. (askanews) – La scrittrice premio Nobel bielorussa Svetlana Alexievich, figura di punta dell’opposizione al presidente Alexander Lukashenko, ha lasciato il Paese per cure in Germania e per un appuntamento pubblico in Sicilia. Lo ha detto la sua assistente precisando che il viaggio non ha motivi politici che Alexievich, l’ultima tra i leader dell’opposizione a essere rimasta in libertà in Bielorussia, tornerà. Ieri la polizia ha svolto una nuova retata di oppositori a seguito dell’ultima di una lunga serie di manifestazioni che si susseguono a Minsk dopo il voto contestato che ha confermato Lukashenko.

Parlando alla Reuters, l’assistente Tatiana Tyurina ha detto che la vincitrice del premio Nobel per la letteratura 2015 ha lasciato il Paese per motivi di salute, ma anche per partecipare a un fiera del libro in Svezia e alla cerimonia di consegna di un premio in Sicilia. “Tornerà” ha aggiunto. “Naturalmente il suo ritorno avverrà se le autorità le consentiranno di tornare” ha proseguito.

Qualche settimana fa vari diplomatici europei si sono fatti fotografare con la scrittrice a casa sua dopo un tentativo di effrazione da parte di uomini mascherati. Domani il presidente francese Emmanuel Macron incontrerà in Lituania l’oppositrice Svetlana Tikhanovskaya, che ha sfidato Lukashenko alle ultime elezioni.

