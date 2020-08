Giovedì 20 agosto 2020 - 15:44

COVID-19, oggi in Giappone registrati 1.185 contagi

Rilevati anche 10 decessi

Roma, 20 ago. (askanews) – Il Giappone ha registrato oggi 1.185 nuovi contagi da COVID-19. Lo riferiscono le autorità sanitarie nipponiche, che aggiungono al bilancio delle vittime altri 10 decessi avvenuti in diverse località del paese.

Particolarmente alta è l’attenzione attorno a Tokyo, la capitale e il più grande conglomerato urbano al mondo, che ha registrato oggi 339 contagi, mentre la seconda città del Paese, Osaka, ne ha aggiunti al bilancio 132. A tre cifre anche la prefettura di Kanagawa, con 104 nuovi contagi.

In tutto finora in Giappone, da inizio epidemia, si sono registrati 60.745 contagi, compresi i 712 rilevati sulla nave da crociera Diamond Princess. In tutto i decessi sono stati 1.172, compresi i 13 legati al focolaio della Diamond Princess.