Sabato 25 luglio 2020 - 00:03

Covid-19, Fauci: scienziati devono stare a fatti non a politica

Anche se pandemia può aggravare divisioni nel Paese

Roma, 24 lug. (askanews) – Una pandemia può aggravare le divisioni poltiiche all’interno di un Paese ma gli scienziati devono rispettare i fatti, anche se questo può dare fastidio: lo ha affermato il virologo statunitense Anthony Fauci.

“Dobbiamo rispettare la scienza e far sì che tutto ciò che facciamo relativamente alle raccomandazioni e alle linee guida si basi su prove e fatti; e spesso prove e fatti non sono accettabili da persone che spingono per ignorarli”, ha spiegato Fauci in una conferenza organizzata dal Center for Strategic and International Studies.

“Dovete rimanere sulle vostre posizioni, non farvi coinvolgere da alcuna ideologia: non siamo politici, siamo funzionari della sanità pubblica”, ha insistito Fauci sottolineando come molte persone non comprendano il rapporto fra la sanità e l’economia.

“Percepiscono le misure di sanità pubblica quasi come il nemico della ripresa economica e del ritorno alla normalità”, mentre sono proprio queste misure ad aiutare l’economia a riprendersi: “Dovremmo utilizzare questi strumenti per aiutarci piuttosto che interpretarli come ostacoli”.

Fauci ha infine ricordato come sia dovere dei funzionari della sanità pubblica aiutare le persone a capire quale sia la loro responsabilità verso la società e aiutarle a cambiare idea se si rifiutano di indossare le mascherine o stare lontani dai locali affollati.

“Dobbiamo assicurarci che le persone capiscano veramente la loro responsabilità nel farci uscire dalla difficile situazione in cui ci troviamo, invece di renderla più grave”, ha concluso.

Mgi