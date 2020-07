Domenica 5 luglio 2020 - 10:46

Coronavirus, Oms: 212.326 casi in 24 ore nel mondo, è nuovo record

Infezioni in crescita nelle Americhe e nel Sud-Est asiatico

Roma, 5 lug. (askanews) – L’Organizzazione mondiale della Sanità ha confermato oggi un aumento record dei casi di contagio giornalieri del coronavirus nel mondo. Nelle ultime 24 ore, le infezioni a livello globale sono state 212.326, con picchi negli Stati Uniti, in Brasile e in India.

Secondo l’Oms, poco meno di 130mila di questi nuovi casi hanno avuto luogo nelle Americhe, in particolare negli Stati Uniti, in Brasile e in Messico. Ma l’Organizzazione ha affermato che il Covid è in grande acsesa anche nel Sud-Est asiatico, specialmente in India, dove i casi oggi sono stati poco meno di 28.000.