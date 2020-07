Domenica 5 luglio 2020 - 15:18

Assurdo Trump

Prla di straordinaria vittoria degli usa contro il coronavirus

Roma, 5 lug. (askanews) – Gli Stati Uniti stanno raggiungendo una “straordinaria vittoria” sul Covid-19. Lo ha annunciato il presidente del Paese, Donald Trump. Gli Stati Uniti hanno il maggior numero di casi confermati di coronavirus, nonché il più alto numero di vittime in tutto il mondo con quasi 130mila. Nel suo messaggio agli americani durante il Giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti, Trump ha nuovamente incolpato la Cina per il virus e ha affermato che gli Stati Uniti stanno tornando. “Il nostro Paese sarà più grande che mai”, ha aggiunto. Le celebrazioni per il Giorno dell’Indipendenza di quest’anno sono state in tono minore con molti eventi annullati per prevenire un’ulteriore diffusione del virus.

Fco/Int2