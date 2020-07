Venerdì 3 luglio 2020 - 20:04

Coronavirus, Oms a governi: i dati non mentono, svegliatevi

Ryan: non è mai troppo tardi per prendere il controllo

Roma, 3 lug. (askanews) – L’Oms torna a lanciare l’allarme Coronavirus invitando i governi del mondo a “svegliarsi” per battere la pandemia perchè “i dati non mentono”. “La gente si deve svegliare. I dati non mentono. La situazione sul terreno non mente” ha detto il capo delle emergenze dell’Oms Michael Ryan. “Non è mai troppo tardi in un’epidemia per prendere il controllo” ha aggiunto