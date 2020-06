Sabato 27 giugno 2020 - 14:35

“Devi morire di coronavirus”, minacciato il n.1 al mondo Djokovic

La scritta apparsa su un muro

Roma, 27 giu. (askanews) – Non si placano le polemiche, e arrivano le minacce, per il tennnista n. 1 al mondo Novak Djokovic e l’Adria Tour da lui organizzato, a seguito del quale numerosi tennisti (lui compreso, noto no-vax) e addetti ai lavori sono rimasti contagiati dal coronavirus.

Su un edificio di una via di Spalato, in Croazia, è comparso l’inquietante messaggio, scritto con uno spray blu: “E’ nostro desiderio che tu muoia per questo (Covid).

Saluti da Spalato. Muori, Dio. Muori, Djokovic”.

Le autorità locali hanno immediatamente cancellato la scritta e la polizia ha aperto un’indagine. Dopo le polemiche, le minacce di morte per un torneo nato con scopo benefico ma che non ha rispettato i protocolli in tema di sicurezza Covid 19.

