Mercoledì 24 giugno 2020 - 16:52

Coronavirus, annullata la maratona di New York di quest’anno

Doveva tenersi a novembre

Roma, 24 giu. (askanews) – La maratona di New York, la più grande del mondo, è stata annullata per questioni di sicurezza legate alla pandemia di coronavirus. L’annuncio è arrivato dagli organizzatori della gara, alla quale partecipano solitamente oltre 50mila atleti e che quest’anno doveva celebrare a novembre la cinquantesima edizione. “La cancellazione della New York City Marathon di quest’anno è incredibilmente deludente per tutti, ma è chiaramente la via che dovevamo seguire sul piano della sicurezza e della salute” ha detto Michael Capiraso, presidente e ad dei New York Road Runners,l’associazione che organizza la gara.

“Se la maratona è un evento amato e simbolico nella nostra città, plaudo ai New York Road Runners che hanno messo al primo posto la salute e la sicurezza degli spettatori e dei partecipanti” ha detto il sindaco della Grande Mela Bill de Blasio.