Venerdì 12 giugno 2020 - 15:25

Chef stellato Ducasse usa ventilazione come ospedali per ristoranti

Per poter riaprire uno dei locali di Parigi

Roma, 12 giu. (askanews) – Il superchef francese Alain Ducasse, i cui ristoranti hanno raccolto ben 17 stelle Michelin, record assoluto al mondo, ha installato un sistema di ventilazione simile a quello degli ospedali per riaprire uno dei suoi locali di Parigi, davvero a prova di Covid-19.

Il sofisticatissimo sistema è in via di installazione nello storico bistrot Chez Allard a Saint Germain des Pres in vista della riapertura alla fine del mese. I ristoranti francesi hanno avuto il via libera alla riapertura dal 22 giugno ma solo per gli spazi esterni, mentre gli interni restano off limits. Inoltre i tradizionali tavolini, di fatto gomito a gomito, dei locali e caffè francesi sono stati snaturati e privati di molti posti a sedere con le misure di distanziamento imposte per il coronavirus, almeno un metro tra ogni tavolo.

“Nessun ristorante può sopravvivere con la metà dei suoi clienti”, ha detto Ducasse rivelando la novità del sistema di filtraggio dell’aria all’Allard, dove i tavoli saranno anche divisi con dei paraventi trasparenti che assicurano al meglio la circolazione corretta dell’aria. Su ogni tavolo i bocchettoni di ventilazione decorati con gli dei e le dee del vento filtreranno l’aria, con cinque ricambi di ossigeno all’ora (contro 1,5 standard) e ai clienti sarà offerta anche la possibilità di porre dei divisori trasparenti sul tavolo per ulteriore sicurezza.

Ducasse ha spiegato che il suo prototipo darà “sicurezza aggiuntiva ai clienti in spazi chiusi” ed è una soluzione da impiegare nei piccoli bistrot che potrebbero perdere metà dei tavoli per le regole di distanziamento. Con questo sistema che riduce al mimimo l’impatto sugli spazi ma garantisce aria pulita, come quella delle sale operatorie, secondo gli ideatori, le regole di sicurezza possono essere garantire senza perdere troppi posti a sedere.