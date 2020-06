Lunedì 1 giugno 2020 - 13:58

Smartphone vietato ai pedoni (in Giappone ci stanno pensando)

E' fonte di incidenti

Roma, 1 giu. (askanews) – È una scena che è diventata comune in tutto il mondo: i pedoni a forza di stare incollati allo schermo dei loro smartphone, alla fine inciampano o peggio, causano incidenti. Una città giapponese spera di porre rimedio a questo vietando l’uso del telefonino mentre si cammina. Un testo in tal senso è stato presentato oggi al consiglio comunale della città di Yamato, vicino a Yokohama (sud-ovest di Tokyo). Una decisione è prevista per la fine di giugno, come scrive oggi Le Figaro riprendendo un lancio della France Presse.

Se questa misura verrà adottata, “sarà il primo di divieti di questo genere in Giappone”, ha dichiarato a Afp Masaaki Yasumi, membro dell’amministrazione locale. In questa città nel sobborgo densamente popolato di Tokyo, “il numero di persone che usano gli smartphone è esploso e con esso il numero di incidenti”, ha detto Yasumi. “Questo è ciò che vogliamo evitare”.

I futuri regolamenti non prevedono tuttavia sanzioni contro coloro che non sono in grado di distogliere lo sguardo dagli schermi. Piuttosto, le autorità si affidano a campagne di informazione per far rispettare il divieto. “Speriamo che il divieto renderà tutti consapevoli dei pericoli”, ha detto Yasumi.

Nel 2014, uno studio dell’operatore mobile giapponese NTT DoComo aveva stimato che il campo visivo di un pedone che guarda il suo schermo si restringe del 95% rispetto a una visione normale. Il gruppo aveva eseguito una simulazione al computer per vedere cosa sarebbe successo se 1.500 persone avessero attraversato il famoso, sempre affollato incrocio di Shibuya, nel cuore di Tokyo, mentre guardavano i loro smartphone.

I risultati hanno mostrato che due terzi di questi pedoni non sarebbero stati in grado di attraversare senza incidenti, con 446 collisioni, 103 persone abbattute e … 21 telefoni rotti. Anche il numero di incidenti che coinvolgono persone che usano il proprio smartphone mentre vanno in bicicletta è in aumento in Giappone.

Fth/Int9