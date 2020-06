Lunedì 1 giugno 2020 - 19:50

Cosa dice Obama sulle proteste per la morte di George Floyd

"Come rendere questo momento il punto di svolta per un cambiamento reale"

Roma, 1 giu. (askanews) – “Se vogliamo portare un cambiamento reale, la scelta non è tra la protesta e la politica.

Dobbiamo esercitarle entrambe. Dobbiamo mobilitarci per aumentare la consapevolezza e dobbiamo votare per fare in modo di eleggere candidati che agiranno per le riforme”. Questo è uno dei passaggi più importanti di un post pubblicato dall’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, su Medium, dal titolo “Come rendere questo momento il punto di svolta per un cambiamento reale”.

“Ho sentito che alcuni suggeriscono che il problema ricorrente dei pregiudizi razziali nel nostro sistema penale prova che solo le proteste e l’azione diretta possono portare a un cambiamento e che il voto e la partecipazione nel processo elettorale siano una perdita di tempo. Non potrei essere più in disaccordo” ha scritto Obama.

“Lo scopo della protesta è aumentare la consapevolezza pubblica, mettere sotto i riflettori l’ingiustizia e mettere il potere a disagio. Nella storia americana, è solo in risposta alle proteste che il sistema politico ha portato l’attenzione sulle comunità ai margini, ma gli obiettivi devono essere tradotti in leggi e pratiche istituzionali specifiche e, in democrazia, questo avviene solo quando eleggiamo funzionari governativi sensibili alle nostre richieste”.

“In più, è importante per noi capire quale livello di governo abbia il maggiore impatto sul nostro sistema penale e sulle pratiche della polizia. Quando pensiamo alla politica, molti di noi si concentrano solo sulla presidenza e sul governo federale. E sì, dobbiamo combattere per essere sicuri di avere un presidente, un Congresso, un dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e un sistema giudiziario federale che riconosca l’attuale ruolo corrosivo che il razzismo ricopre nella nostra società e vogliano fare qualcosa” ha scritto Obama, nel suo post scritto su Medium per riflettere sulla morte di George Floyd e sulle proteste dell’ultima settimana. “Ma i funzionari eletti che contano di più per riformare i dipartimenti di polizia e il sistema penale lavorano a livello statale e locale” ha scritto Obama, sottolineando questo passaggio come il più importante del suo scritto.

