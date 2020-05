Mercoledì 20 maggio 2020 - 15:06

Coronavirus, Svezia: 88 morti, tasso mortalità più alto al mondo

Paese non ha mai adottato misure restrittive di lockdown

Roma, 20 mag. (askanews) – Altre 88 persone affette da coronavirus in Svezia sono morte, il bilancio sale a 3.831 decessi nel Paese, con il più alto tasso di mortalità al mondo, secondo il sistema di tracciamento del Financial Times. Le autorità sanitarie svedesi hanno registrato 724 positivi al test nelle ultime 24 ore (totale 31.523). La Svezia non ha seguito la maggioranza dei Paesi a livello mondiale nelle misure di lockdown e non ha chiuso le aziende per contenere il virus e adesso, scrive sempre Ft, i Paesi vicini, Danimarca, Norvegia e Finlandia temono i rischi di riaprire i confini.

Il tasso di mortalità procapite della Svezia è il più alto negli ultimi sette giorni, superiore a Gran Bretagna (6,2) e Italia (5,5), con 6,4 morti per milione. Frode Forland, direttore del Norwegian Institute of Public Health e specializzato in malattie infettive, ha dichiarato al Financial Times che mantenere le frontiere chiuse “ha una certa logica” perché restano differenze marcate nei tassi di contagio tra i Paesi.

La scorsa settimana gli Stati Baltici hanno unito le forze per creare una sorta di “bolla di viaggio” per consentire il libero spostamento tra Estonia, Lettonia e Lituania, ma la ministra dell’Interno finlandese, Maria Ohisalo, ritiene che una simile “bolla” nordica sarebbe una trappola a causa dei contagi svedesi. “Norvegia, Danimarca e islanda hanno stabilizzato le loro situazioni, ma in Svezia è più allarmante”, ha detto.

La decisione di non chiudere il Paese e fermare tutte le attività ha ricevuto molte critiche, ma anche diversi estimatori dell’approccio di Stoccolma alla pandemia. Ma nelle ultime settimane, mentre in molte zone d’Europa duramente colpite dal coronavirus, i dati dei morti sono in calo, come in Spagna, Italia, Francia, in Svezia restano alti.