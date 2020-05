Venerdì 8 maggio 2020 - 10:25

Oggi si celebra la giornata internazionale dell’asino

Dieci cose che forse non sapete su questa bestia straordinaria

Roma, 8 mag. (askanews) – A una settima dalla giornata internazionale dei lavoratori, l’8 maggio si festeggia in tutto il mondo la Giornata Internazionale dell’Asino. Celebrazioni e iniziative sono previste in tutto il mondo. Il “rifugio degli asinelli” di Sala Biellese, un’istituzione che accoglie e dà in adozione asini celebra l’evento, pur non essendo attualmente aperta al pubblico a causa dell’epidemia di coronavirus, pubblicando sul suo dito un vademecum: 10 cose che forse non sapete ancora sugli asini.

1) Gli asini stringono legami di amicizia che durano tutti la vita Come capire se due asini sono legati da una forte amicizia? Semplice: osservateli! Gli amici amano fare tutto insieme, dal grooming reciproco ai “turni di riposo”, quando uno rimane vigile mentre l’altro dorme. Possono stressarsi quando vengono separati: pensate che alcuni legasmi sono così forti che anche un ostacolo temporaneo, come la porta della stalla chiusa, può generare ansia e turbamento.

2) Ce ne sono di ogni forma, taglia e colore Nel Mondo vivono oltre 44 milioni di asini e ci sono 186 razze registrate . There are over 44 million donkeys worldwide and 186 breeds – dagli asinelli sardi ai mastodontici Poitou. Il colore più comune è il grigio, mentre il più raro è il bianco puro (come Oscar e Taddeo nel nostro Rifugio!).

3) Sei suoni diversi Il raglio è uno dei sei suoni che gli asini possono produrre: gli altri sono simili a un ringhio, grugnito, strillo, soffio e sbuffo. Il raglio è il più forte, si può sentire a distanza di chilometri ed è unico: ogni asino ha il suo (come la nostra voce).

4) Il “sorriso” degli asini si chiama flehmen Quando gli asini individuano un odore sconosciuto o interessante, arricciano il labbro superiore e mostrano i denti: è la reazione del Flehmen, che permette loro di trasmettere gli odori a un organo preposto alla loro elaborazione, proprio sopra la parete superiore della bocca.

5) La leggenda della croce Molti asini hanno una croce di pelo più scuro sulla schiena, formata da due linee che si intersecano: quella dorsale, lungo la colonna, e quella che attraversa le spalle. Per i credenti, questo segno a forma di croce è un simbolo che ricorda l’asino che portò Gesù a Gerusalemme la Domenica delle Palme.

6) Gli asini sono ottimi insegnanti In Paesi come Etiopia, Zimbabwe e Colombia, gli asini trasmettono la gioia di leggere ai bambini che vivono nei villaggi, portando loro libri altrimenti inaccessibili (una sorta di Biblioasinoteca, insomma!). Ne ha parlato anche la BBC: http://www.bbc.com/culture/story/20180410-biblioburro-the-amazing-donkey-libraries-of-colombia

7) In tempo di guerra Gli asini sono stati impiegati al fronte e usati per trasportare i soldati feriti (oltre a munizioni e vettovaglie): la loro presenza poteva fare la differenza tra a vita e la morte. John Simpson Kirkpatrick era arruolato nella Forza Imperiale australiana come barelliere in Turchia quando trovò un asino abbandonato: grazie a lui, fu possibile trasportare 300 vittime dalla prima linea. L’asino ha ricevuto la croce viola dall’associazione australiana RSPCA per il coraggio.

8) Asini… solidali Nelle aree desertiche, gli asini selvatici scavano il terreno per accedere alle falde acquifere, fornendo una fonte di abbeveraggio vitale per animali più piccoli, come uccelli e scoiattoli, che non sarebbero in grado di accedervi con le proprie forze.

9) Il legame tra asini e umani è più forte di quel che pensi Studi hanno dimostrato che il ritmo cardiaco di un asino può sincronizzarsi con quello di un essere umano e addirittura influenzarlo, quando interagiscono. Poiché i ritmi del cuore riflettono come ci sentiamo, l’atteggiamento calmante di un asino può ridurre l’ansia di una persona. Il sistema limbico, la parte del cervello di un asino associata all’emozione, al comportamento, alla motivazione e alla memoria, ha le stesse dimensioni di quello dell’essere umano.

10) Amulanzasina In molte zone del mondo, gli asini sono l’equivalente di ambulanze, scuolabus, trattori, macchina familiare, furgoni per il trasporto di materiale… tutto in uno. Gli asini sono autentiche ancore di salvezza per le famiglie e le comunità che possono contare su di loro.

Donkey Week 2018 Nella Giornata Mondiale dell’Asino inizia anche la Donkey Week, giunta all’edizione numero 35, che ha luogo nella sede del Donkey Sanctuary, a Sidmouth (Devon, UK). Amanti degli asini da tutto il Mondo, Italia inclusa, si riuniscono, uniti dall’amore per queste meravigliose creature e dal ricordo della fondatrice Dr Elisabeth Svendsen MBE. La prima edizione della Donkey Week ha avuto luogo nel 1983.