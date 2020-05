Mercoledì 6 maggio 2020 - 16:47

Nordcorea, verso completamento nuova struttura missilistica

Ricerca del CSIS: lavori iniziati nel 2016

Roma, 6 mag. (askanews) – Mentre il mondo s’interrogava sullo stato di salute del leader Kim Jong Un, la Corea del Nord rimpolpava ulteriormente la sua infrastruttura balistica. Secondo uno studio pubblicato dal Center for Strategic and International Studies (CSIS), realizzato in collaborazione con Jane’s Intelligence Review e firmata dall’esperto Joseph Bermudez, è ormai vicina al suo completamento la nuova struttura missilistica di Sil-li.

La base di supporto missilistico nordcoreana, secondo lo studio di Bermudez, dovrebbe essere completata nell’ultima parte dell’anno o all’inizio del 2021. Non è ancora chiaro quale sia specificamente il ruolo di questa struttura, che si trova a 17 km a nordovest di Pyongyang e la cui costruzione è stata avviata a metà del 2016. Ma “la sua configurazione, la dimensione dei suoi edifici e della struttura sotterranea” fa pensare agli analisti che “possa essere usata per assemblare missili balistici con componenti trasportati per ferrovia dalle vicine fabbirche di parti per i componenti missilistici (per esempio la fabbrica meccaniche Tae-sung, la fabbrica elettrica leggera Mangyongdae), per ospitare tutti i missili balistici conosciuti della Corea del Nord e i loro lanciatori, lanciatori mobili e trasportatori a scopo di manutenzione, stoccaggio, o queste funzioni combinate”.

Con l’esclusione della parte destinata a ospitare gli operatori nel villaggio di Sil-li, la struttura missilistica è ampia qualcosa come 442.300 metri quadrati. Il CSIS pubblica anche una serie di fotografie satellitari dell’impianto.