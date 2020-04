Mercoledì 29 aprile 2020 - 18:07

Pompeo: Cina dica verità su coronavirus, basta disinformazione

Il segretario di Stato Usa: Pechino ha l'obbligo di trasparenza

New York, 29 apr. (askanews) – Il Partito comunista cinese deve dire al mondo come si è diffusa la pandemia di coronavirus, provocando “una tale devastazione economica globale”. Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, secondo cui Pechino sta dando prova “della classica disinformazione comunista”.

Pompeo, intervistato da Fox News e intervenuto in conferenza stampa, ha detto che la Cina deve dare accesso ai suoi laboratori di Wuhan, perché c’è bisogno di capire come sia nata la pandemia; Pechino, ha aggiunto, ha l’obbligo di essere trasparente. Pompeo ha poi dichiarato che “ci sono molti laboratori che continuano a lavorare in Cina e non sappiamo se operino a un livello di sicurezza che impedisca che quello che è successo possa succedere ancora”.