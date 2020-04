Martedì 14 aprile 2020 - 08:31

Nel mondo oltre un milione e 900 mila casi di Covid-19

I decessi da dicembre scorso sono quasi 120 mila

Roma, 14 apr. (askanews) – Oltre un milione e 900 mila casi di coronavirus sono stati registrati in tutto il mondo da quando, lo scorso dicembre, l’epidemia ha cominciato a diffondersi in Cina. Per l’esattezza, secondo i dati raccolti dalla John Hopkins University, i casi di positività al Covid-19 registrati sono 1.920.618. I decessi 119.687.

Gli Stati Uniti sono il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus, secondo il John Hopkins University Center for Systems Science and Engineering, con 582.607 contagiati e 23.628 decessi. Seguono la Spagna (170.099 contagiati e 17.756 morti), l’Italia (159.516/20.465), la Francia (136.779/14.967), la Germania (130.072/3.194), il Regno Unito (88.62/11.329) e la Cina (82.248/3.341) Int9