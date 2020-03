Domenica 29 marzo 2020 - 20:38

Coronavirus, superati 700mila casi nel mondo, oltre 33mila decessi

Primi gli Usa con 132mila casi ma su morti in cima Italia a 10mila

Roma, 29 mar. (askanews) – Hanno superato quota 700mila i casi confermati di coronavirus nel mondo, secondo il contatore della Johns Hopkins University hanno raggiunto quota 704.095, con gli Usa primi per numero di contagi con 132.637 casi confermati, seguiti da Italia con 97.689 casi e dalla Cina, che dichiara 82.122 casi. Complessivamente i decessi legati alla pandemia nel mondo sono stati 33.509, in questo caso in cima alla graduatoria c’è l’Italia con 10.779 casi, seguita da Spagna, 6.606 decessi, e Cina, 3.182 vittime.