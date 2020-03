Martedì 24 marzo 2020 - 08:26

Coronavirus, W. Post: attenzione, in Italia “straziante anteprima”

Quotidiano Usa mette in guardia da superficiali idee su Italia

Roma, 24 mar. (askanews) – Attenzione americani: la drammatica epidemia da coronavirus in Italia “non va considerata dagli altri Paesi una eccezione o un esempio di errori compiuti, ma come uno straziante prologo delle difficoltà in vista” in tante altre parti del mondo. L’avviso è del Washington Post, che in un lungo articolo racconta e cerca di spiegare la dolorosa “eccezione italiana” in termini di contagio, assolvendo il governo pur nel mirino di critiche anche in patria. E sottolineando che altre democrazie occidentali stanno indugiando anche di più prima di imboccare la via di drastiche misure di limitazione del movimento dei cittadini.

“Il disastro in Italia non è frutto di grossolana negligenza a livello di governo. Piuttosto, gli analisti dicono che è in parte conseguenza delle settimane tra l’emergere del contagio e la decisione del governo di isolare totalmente la popolazione”, osserva il Post. Inoltre, “la crisi in Italia non è neppure il prodotto di un sistema sanitario particolarmente debole.

“E se molti in Italia oggi dicono che il loro governo ha atteso troppo a lungo, le democrazie occidentali hanno valutato le stesse decisioni e in alcuni casi hanno finito per agire in modo meno deciso”, evidenzia l’articolo, in un evidente riferimento ad altri Paesi europei e ai lunghi indugi della stessa amministrazione Usa.