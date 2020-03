Venerdì 6 marzo 2020 - 12:19

Coronavirus, Cina: da aprile vaccini per emergenze e ricerca

Gli scienziati lavorano su cinque diversi approcci

Roma, 6 mar. (askanews) – La Cina intende rendere disponibili per le emergenze e per la ricerca clinica i primi vaccini contro il nuovo coronavirus il prossimo mese. L’ha detto oggi il direttore del Centro per lo sviluppo della scienza e della tecnologia della Commissione sanitaria nazionale Zheng Zhongwei.

Zheng ha spiegato che gli scienziati cinesi stanno lavorando con cinque diversi approcci di ricerca allo sviluppo del vaccino per COVID-19 e questa ricerca sta procedendo con decisione.

Naturalmente, ha chiarito, lo studio del virus è ancora in corso e si apprendono sempre più cose, quindi si tratta di un processo che presenta ancora i suoi ostacoli.