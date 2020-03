Martedì 3 marzo 2020 - 12:27

Expat, Storie di giovani italiani,domani la presentazione in Rai

Roma, 3 mar. (askanews) – Mercoledì 4 marzo, alle ore 11 nella sala A di Viale Mazzini, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di EXPAT storie di giovani italiani nel mondo in onda su Radio3 Rai.

Intervengono: Giuseppe Provenzano – Ministro per il Sud e la Coesione territoriale Marino Sinibaldi – Direttore Rai Radio3 Marco Damilano – Direttore de L’Espresso Il programma va in onda il sabato su Rai Radio3 alle ore 10.15 Expat è il nuovo programma di Rai Radio 3 che racconta i giovani che hanno scelto di vivere fuori dall’Italia. In onda ogni sabato alle 10.15, Expat è un programma condotto da Marco Motta e Sara Sanzi con la regia di Elisabetta Parisi in cui si scava sotto i numeri in continua crescita delle nuove migrazioni per raccogliere le voci di italiani e italiane tra i 20 e i 40 anni che vivono e lavorano all’estero. Un racconto nuovo, che combina l’aspetto narrativo con quello documentario e che vuole andare oltre i racconti stereotipati.