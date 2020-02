Mercoledì 26 febbraio 2020 - 08:57

Coronavirus, il contagio rallenta in Cina ma corre nel resto del mondo

Nella Repubblica popolare solo 5 nuove infezioni fuori da Hubei

Roma, 26 feb. (askanews) – Il contagio da nuovo coronavirus comincia a essere sempre meno un problema cinese e sempre più un problema mondiale. Questo perchè il ritmo delle nuove infezioni in Repubblica popolare è in rallentamento, mentre è in crescita molto forte in altri paesi del mondo tra i quali la Corea del Sud – dove i casi hanno ormai superato quota mille – e l’Italia.

La Commissione sanitaria nazionale cinese ha detto che ieri ci sono stati 52 nuovi decessi, tutti nella provincia di Hubei che è l’epicentro dell’infezione, e 508 nuovi casi. Lunedì i contagi erano stati 102 in più e i morti in tutto 71. Ma il fatto più rilevante è che i nuovi contagi al di fuori della provincia di Hubei, che ha come capoluogo Wuhan, sono stati solo cinque.

Questo rallentamento avviene, però, mentre fuori dalla Cina l’emergenza diventa più acuta. In Corea del Sud il numero di contagi ha raggiunto 1.146 stamani, con 169 contagi registrati. Solo una settimana fa Seoul sosteneva di avere solo 51 contagiati. In tutto i morti in Corea del Sud sono stati 12.

In Europa, invece, il focolaio appare essere l’Italia, che ha lamentato 11 morti e 325 contagiati al momento. Oltre all’Italia i casi sono in crescita in tutto il continente e si creano ogni giorno nuovi focolai.

L’altra parte del mondo in cui il coronavirus sta provocando paura è il Medio Oriente. L’Iran ha registrato 16 morti ed è il paese, a dare ascolto ai dati ufficiali, con il tasso di decessi più elevato.

