Sabato 22 febbraio 2020 - 13:47

Nuovo coronavirus, la situazione nel mondo

Oltre la Cina, l'impennata in Corea del Sud e in Giappone

Roma, 22 feb. (askanews) – Se la Cina ha registrato formalmente un calo nel numero di nuovi contagi da nuovo coronavirus, passati dai 889 di ieri a 397, anche per la rimodulazione del metodo di conteggio deciso dalle autorità sanitarie di Pechino, le autorità della Corea del Sud hanno invece riferito oggi di un netto incremento dei casi accertati, da 229 di ieri a 433. Preoccupa anche la situazione in Iran e in Giappone. Stupisce e preoccupa anche il fatto che le autorità indonesiane non abbiano confermato nessun caso, cosa ritenuta improbabile dagli esperti internazionali.

Complessivamente nel mondo sono 77.928 i casi accertati finora e 2.362 i decessi, per lo più in Cina, stando agli ultimi dati forniti dalle autorità e dai media cinesi, oltre alle comunicazioni fornite da altre autorità mondiali, messe in ordine dal South China Morning Post.

Ecco di seguito il numero dei contagi e delle vittime: Cina “continentale”: 76.288 contagi – 2.345 morti Giappone: 751 contagi – tre morti Corea del Sud: 433 contagi – due morti Singapore: 86 contagi Hong Kong: 69 contagi – due morti Thailandia: 35 contagi Stati Uniti: 35 contagi Italia: 30 contagi – due morti Iran: 28 contagi – cinque morti Taiwan: 26 contagi – un morto Australia: 23 contagi Malaysia: 22 contagi Germania: 16 contagi Vietnam: 16 contagi Francia: 12 contagi – un morto Emirati Arabi Uniti: 11 contagi Macao: 10 contagi Canada: 9 contagi Regno unito: 9 contagi Filippine: 3 contagi – un morto India: 3 contagi Russia: 2 contagi Spagna: 2 contagi Belgio: 1 contagio Cambogia: 1 contagio Egitto: 1 contagio Finlandia: 1 contagio Israele: 1 contagio Libano: 1 contagio Nepal: 1 contagio Sri Lanka: 1 contagio Svezia: 1 contagio.

