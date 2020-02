Domenica 16 febbraio 2020 - 18:21

Francia, En Marche candida la ministra Buzyn come sindaco di Parigi

Dopo la rinuncia di Griveaux per lo scandalo di un video hard

Roma, 16 feb. (askanews) – Agnes Buzyn sarà la candidata di En Marche, il partito del presidente francese Emmanuel Macron, per diventare il nuovo sindaco di Parigi. La ministra della Salute ha detto alla France Presse che lascerà il governo per candidarsi alle votazioni nella capitale. Buzyn prende il posto di Benjamin Griveaux, l’ex-portavoce del governo che due giorni fa ha rinunciato alla candidatura per En Marche dopo essere stato coinvolto in uno scandalo per un video a luci rosse.

