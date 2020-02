Venerdì 14 febbraio 2020 - 01:36

Bezos compra villa da record a Los Angeles per 165 mln di dollari

La Warner Estate a Beverly Hills

Milano, 14 feb. (askanews) – Una villa da sogno costata la bellezza di 165 milioni di dollari. Non troppo per uno come Jeff Bezos, il patron di Amazon che attualmente è in cima alla classifica degli uomini più ricchi del mondo con un patrimonio di 110 miliardi di dollari.

Secondo quanto riportato dal Wall Street journal, Bezos ha acquistato la casa più cara di Los Angeles, la Warner Estate. Si tratta di una villa progettata negli anni 30 dall’allora capo della Warner Bros, Jack Warner. Bezos l’ha comprata dal magnate dei media David Geffen. Situata a Berverly Hills, dispone di piscine e campi da golf.