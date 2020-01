Mercoledì 22 gennaio 2020 - 02:50

Hillary Clinton: sosterrò candidato dem, priorità è mandare via Trump

Dopo la bocciatura a Sanders, l'ex first lady corregge il tiro

Roma, 22 gen. (askanews) – “Credevo che tutti volessero il mio punto di vista autentico, nudo e crudo. Ma tornando ad essere seri, la priorità numero uno per il nostro Paese e per il mondo, è mandare in pensione Trump ed io, come ho sempre fatto, farò di tutto per sostenere il nostro candidato”. A scriverlo su Twitter è Hillary Clinton, dopo la bocciatura di Bernie Sanders, l’ex sfidante alle primarie democratiche del 2016, e che ora si è ricandidato alla nomination del partito nella corsa alla Casa Bianca.