Martedì 21 gennaio 2020 - 11:36

Greta a Davos: ascoltiamo la scienza, affrontiamo crisi climatica

Sfida a distanza con Trump, anche lui parla oggi

Roma, 21 gen. (askanews) – Al World Economic Forum di Davos oggi primo round della sfida a distanza tra il presidente Usa Donald Trump e la giovane attività ambientale Greta Thunberg. La seconda ha preso parte al più giovane panel della storia del WEF, ripetendo il suo appello a un’azione immediata per affrontare il cambiamento climatico e ad ascoltare la scienza. “E’ solo l’inizio”, ha detto.

Al panel hanno partecipato, oltre a Thunberg, anche Salvador Gomez-Colon, portoricano che ha raccolto fondi per accrescere la consapevolezza sul cambiamento climatico dopo l’uragano Maria; l’attivista per i diritti delle ragazze e delle donne Natasha Mwansa e Autumn Peltier, capo della commissione per l’acqua della Nazione Anishinbek di indigeni del Canada.

Dopo un video che racconta il nuovo attivismo ambientalista dei giovani, Greta ha ripetuto il suo appello: ascoltare la scienza e agire. “Se non trattiamo la crisi reale, non la possiamo risolvere”, ha affermato la giovane attivista.

Thunberg, citando i dati dell’IPCC, ha affermato che c’è il 67 per cento di possibilità che la temperatura globale cresca in pochi anni dell’1,5 per cento. “Questa non è un’opinione, questa è la scienza”, ha affermato Thunberg.

“La crisi climatica semplicemente c’è. E finché non l’affronteremo, non andremo da nessuna parte”, ha dal canto suo detto Gomez Colon, 16 anni. E Mwansa (18 anni) ha rivendicato per la sua generazione un protagonismo: “La vecchia generazione ha l’esperienza, ma noi abbiamo idee ed energia”. Quindi per il movimento che punta ad ottenere azioni concrete contro il cambiamento climatico “è solo l’inizio”.