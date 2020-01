Venerdì 17 gennaio 2020 - 11:55

Lavrov difende l’Italia su Libia ma attacca Alleanza e Usa

Ma autorità libiche non "ripetano gli errori del passato"

Mosca, 17 gen. (askanews) – Una conferenza stampa particolarmente affollata, iniziata e proseguita con accuse precise e continue nei confronti degli Stati Uniti d’America – le cui politiche “aggressive destabilizzano” il mondo – e nei confronti della Nato, vera responsabile secondo Sergei Lavrov “dell’errore pricipale” all’origine del caos e della guerra in Libia.

Il ministro degli Esteri russo ha incontrato i giornalisti accreditati a Mosca in mattinata, all’inizio dell’anno come vuole la tradizione, ma in una situazione differente dal solito visto che il vecchio governo russo si è appena sciolto e al momento è in fase di formazione il nuovo. Alla domanda sul suo futuro da ministro, Lavrov – sinora il ministro più longevo dell’era Putin – glissa, ma guarda alla sua agenda di “facente funzioni” che prevede domenica 19 gennaio la conferenza di Berlino sulla Libia. “Quel giorno, in mattinata” prima dell’inizio della conferenza, Lavrov ha “intenzione di incontrare il ministro Luigi Di Maio”.

Sulla Libia il capo della diplomazia russa si sofferma e offre una lunga risposta al corrispondente della Rai, che gli pone una domanda chiara a qualche giorno dalle aspre critiche pronunciate nei confronti del nostro Paese da fonti russe non ufficiali e a poche ore dalla conferenza di Berlino. “L’errore principale non è stato commesso dall’Italia – dice Lavrov – ma dai nostri colleghi dell’alleanza Atlantica, che hanno avuto un ruolo decisivo nel decidere di bombardare la Libia nel 2011 e sovvertire il regime. Il ruolo principale non lo ha avuto l’Italia, per quello che so; non dirò chi l’ha avuto, ma tutti lo sanno”.

Lavrov aggiunge che al momento la cosa importante è che le autorità libiche non “ripetano gli errori del passato” e non ricomincino ad accusarsi a vicenda. Ma al netto del fatto che il comandante dell’Esercito nazionale libico, Khalifa Haftar, e il capo del Governo di accordo nazionale, Fayez al Serraj non siano “ancora pronti a un vero faccia a faccia” (come si sono accorti gli stessi russi con l’ultimo tentativo venerdì scorso di fare sedere i due a un tavolo, nel corso dei coloqui a Mosca), vale la pena proseguire sulla strada della diplomazia. “La cosa principale è che il cessate il fuoco, che è stato annunciato prima dell’arrivo dei partecipanti al conflitto intra-libico a Mosca, è stato osservato. Questo è un netto passo avanti e speriamo che continui a essere osservato” ha aggiunto, spiegando che spera che continui ad essere osservato per un tempo indefinito. Quanto all’Italia, la Russia intende partecipare alla conferenza sulla Libia a Berlino anche con i colleghi italiani e quel giorno, prima dell’inizio della conferenza, Lavrov ha intenzione di incontrare il ministro Luigi Di Maio.

La diplomazia russa inoltre vuole evidentemente un collegamento tra Berlino e l’alta diplomazia al Palazzo di Vetro. Lavrov aveva già più volte ribadito che la confernza di Berlino doveva essere il più inclusiva possibile. “Noi ci aspettiamo che il Consiglio di Sicurezza dell’Onu sostenga le conclusioni della conferenza” ha aggiunto.

Pochi minuti prima aveva aperto l’incontro stampa accusando gli Usa che “abusano apertamente del loro privilegio di Paese dove ha sede l’Onu, non rilasciando i visti ai diplomatici dei Paesi che non fanno comodo a loro discrezione, in violazione del diritto internazionale”. Proprio mentre da Vienna il vice di Lavrov, Sergey Ryabkov in un’intervista a Sputnik si rammaricava che gli Stati Uniti continuino a rifiutare una cooperazione costruttiva sulla soluzione della crisi libica. Mentre dal Dipartimento di Stato americano arrivava la conferma: il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, andrà alla conferenza internazionale sulla Libia a Berlino.