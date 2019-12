Giovedì 26 dicembre 2019 - 17:58

India, università lancia corso sulla “scienza del paranormale”

Il corso di "Bhoot Vidya" per curare i fenomeni di possessione

Roma, 26 dic. (askanews) – Ritenere di essere posseduti dai demoni? Niente paura, presto la scienza potrebbe non trattarvi più come creduloni o mistificatori. In India la prestigiosa Banaras Hindu University (BHU), nella città di Varanasi, ha infatti attivato un corso di “attività paranormali”.

“Bhoot Vidya”, cioè “scienza del paranormale”, è il corso attivato presso la facoltà ayurvedica dell’ateneo e, sostanzialmente, tratterà i casi di possessione da parte di demoni e fantasmi come fenomeni psicosomatici da curare attraverso terapia psicologica.

Il corso ha durata di sei mesi e non si concentrerà sulla presenza o meno dei “bhoot”, cioè dei fantasmi, ma sulle strategie psicoterapiche più utili per trattare i pazienti che ritengono di essere vittime di fenomeni di possessione.

I primi corsi avranno inizio a fgennaio del 2020. Saranno diretti ai laureati presso la facoltà ayurvedica.

Le terapie ayurvediche sono basate sulla medicina naturale, sul massaggio, sulla respirazione e su altre forme di esercizi.