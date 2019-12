Martedì 17 dicembre 2019 - 01:25

La rivincita delle miss di colore, una storia del nostro tempo

I cinque titoli più importanti detenuti da donne nere

Milano, 17 dic. (askanews) – Sono le cinque miss che detengono i titoli più importanti d’America e, per la prima volta, sono tutte donne nere. Miss Universo, Miss Mondo, Miss America, Miss USA e Miss Teen USA: titoli e competizioni diversi, ma con una caratteristica in comune, sono tutti detenuti, da un mese circa, da concorrenti di colore. Una volta che alcuni decenni fa, scrive la CNN era del tutto inimmaginabile e che racconta, forse meglio di altri studi sociologici, come la società americana – e, almeno in parte, anche le altre società occidentali – sia cambiata nel corso di 30 anni, partendo dal 1990, quando per la prima volta una donna afroamericana ha vinto il titolo di Miss USA. Da notare che fino agli anni Quaranta per le ragazze nere non era neanche possibile competere nei concorsi di bellezza americani.

Lme