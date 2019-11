Venerdì 8 novembre 2019 - 20:32

Sulla Nato Ursula von der Leyen la pensa diversamente da Macron

"Meraviglioso scudo di libertà"

Roma, 8 nov. (askanews) – La Nato “si è dimostrata un meraviglioso scudo di libertà” ed è “la più potente alleanza di difesa nel mondo”: è quanto ha detto oggi la presidente designata della Commissione europea, Ursula von der Leyen, all’indomani delle dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui l’Alleanza atlantica sarebbe in condizioni di “morte cerebrale”. “La storia dell’Europa non può essere raccontata senza la Nato”, ha aggiunto Von der Leyen nel discorso tenuto a Berlino alla vigilia delle celebrazioni per il 30esimo anniversario della caduta del muro.

Sim/Int2