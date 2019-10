Venerdì 11 ottobre 2019 - 09:59

Zelensky da record: il presidente ucraino in conferenza stampa per 12 ore

Ha stracciato il primato del leader bielorusso Lukashenko

Roma, 11 ott. (askanews) – Volodymyr Zelensky, comico di fama prima di essere eletto presidente della repubblica di Ucraina, aveva promesso in campagna elettorale di portare un ventata di novità nella politica dell’ex repubblica sovietica. Ed è stato di parola, segnando il nuovo record mondiale di durata di una conferenza stampa, 12 ore, certificato dall’Agenzia nazionale ucraina dei record. Ieri, dopo circa otto ore di maratona, un rappresentante dell’agenzia si è alzato in piedi e ha dichiarato il record. Il 41enne presidente, eletto a maggio, ha reagito con sorpresa, dicendo di essere una persona “modesta” avversa ai festeggiamenti.

Il record precedente apparteneva ad Alexander Lukashenko, uomo forte della Bielorussia, altra repubblica ex Urss, con oltre sette ore di botta e risposta con i giornalisti. L’impresa di Zelensky, realizzata in un mercato alimentare coperto alla moda di Kiev, va ancora certificata da organismi internazionali. Il presidente, che ha risposto alle domande di centinaia di giornalisti locali ed esteri, ha dichiarato ai media ucriani di essersi sottposto a iniezioni per rafforzare le corde vocali prima dell’evento.

