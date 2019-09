Martedì 24 settembre 2019 - 20:56

Ambasciatore cinese: quando Cina sta bene, il mondo sta bene

Li Junhua ha elogiato i rapporti con Italia

Roma, 24 set. (askanews) – Con orgoglio, l’ambasciatore cinese Li Junhua, lodando i rapporti bilaterali con l’Italia, ha aperto oggi il ricevimento formale organizzato dalla sede diplomatica della Repubblica popolare a Roma in occasione del 70esimo anniversario della fondazione della Cina popolare, sottolineando le conquiste del governo di Pechino in queste sette decadi.

“Quando il mondo sta bene, la Cina sta bene. Quando la Cina sta bene, il mondo sta meglio”, ha detto il capo della sede diplomatica romana, arrivato da pochi mesi. “La Cina ha aperto una nuova strada, si è sollevata dall’Oriente verso il mondo per scrivere una nuova storia”, ha continuato. “Il sogno cinese sta diventando una realtà”.

Vestito con la classica giacca nera di foggia cinese, spesso indossata anche dal presidente Xi Jinping, Li ha ricordato che la Rpc ha “affrancato 700 milioni di persone dalla povertà” e “Oggi 1,4 miliardi di persone sono entrate a far parte di una società del benessere”. Anche se, ha ricordato l’ambasciatore, “la Cina è ancora un paese in via di sviluppo”, per cui “la roadmap economica non cambia”.

Al ricevimento hanno preso parte diverse personalità del mondo politico, a partire dalla viceministra degli Esteri Marina Sereni e il sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto. Tra gli altri anche il presidente della Rai Marcello Foa.