Sabato 24 agosto 2019 - 12:43

Stasera al via il G7, l’Amazzonia in fiamme al centro dell’attenzione

Francia e Irlanda invitano a fermare accordo Ue-Mercosur

Roma, 24 ago. (askanews) – Sta per aprirsi i summit G7 di Biarrtiz e tra i temi che detteranno l’agenza dei leader dei sette paesi più industrializzati del mondo ci sarà la questione degli incendi in Amazzonia. Ieri, alla vigilia del summit, Francia e Irlanda hanno minacciato di bloccare l’accordo di libero scambio del Mercosur tra l’Ue e le nazioni sudamericane se il governo di Jair Bolsonaro non farà mosse concrete per bloccare la deforestazione dell’Amazzonia, che secondo gli esperti ha alimentato gli incendi.

Il premier irlandese, Leo Varadkar, che è stato il primo a mettere in discussione l’accordo del Mercosur venerdì, ha definito “orwelliano” il tentativo di Bolsonaro di scaricare la responsabilità degli incendi sui gruppi ambientalisti.

Venerdì sera, Bolsonaro ha usato un discorso televisivo per professare “profondo amore e rispetto” per l’Amazzonia, ma ha minimizzato sia il significato degli incendi sia la responsabilità della sua amministrazione per essi.

Il governo finlandese, che attualmente presiede la Ue, ha invitato gli Stati membri a prendere in considerazione ulteriori restrizioni commerciali. Il ministro delle finanze del paese, Mika Lintila, ha dichiarato di “condannare la distruzione dell’Amazzonia” e ha chiesto alla Finlandia e alla Ue di “esaminare con urgenza la possibilità di vietare le importazioni di carne brasiliana”.

Boris Johnson, che parteciperà per la prima volta al vertice del G7 come primo ministro, a sua volta ha dichiarato di essere “profondamente preoccupato” dalla situazione della regione, e il capo dell’opposizione britannica Jeremy Corbyn lo incalza, chiedendo misure punitive contro Bolsonaro, che, ha detto il leader laburista “ha permesso e anzi ha incoraggiato questi incendi”.

“Questo paese ha compiuto uno sforzo erculeo per ridurre la deforestazione in Amazzonia e ora stiamo assistendo alla demolizione di tutto”, ha twittato Marina Silva, ex ministro dell’ambiente. “Il Brasile aveva smesso di essere un cattivo e ora sta tornando a essere un paria. Dobbiamo fermare questa follia”, ha aggiunto.

La Francia ha accusato Bolsonaro di mentire al suo presidente, Emmanuel Macron, per i suoi impegni nella lotta all’emergenza climatica, e quindi il paese non sosterrebbe più l’accordo del Mercosur con Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. L’accordo ha richiesto due decenni di negoziati, ma non è ancora stato ratificato.

Macron ha affermato che gli incendi costituiscono una crisi internazionale e ha promesso di portare la questione in cima all’agenda al vertice del G7, che inizia questa sera a Biarritz.

In un’intervista di venerdì sera ha affermato che l’Amazzonia aveva bisogno di una gestione migliore per porre fine all’ecocidio che sta distruggendo nella foresta pluviale. Poi ha aggiunto: “Dobbiamo trovare un buon governo dell’Amazzonia. Ciò significa che dobbiamo coinvolgere le Ong e le popolazioni locali molto più di quanto si faccia ora e dobbiamo fermare la deforestazione industriale che sta avvenendo ovunque”.

La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha appoggiato la decisione di discutere la questione al G7. “L’entità degli incendi nell’area amazzonica è scioccante e minacciosa, non solo per il Brasile e gli altri paesi colpiti, ma anche per il mondo intero”, ha detto il portavoce della Merkel, Steffen Seibert.

Il portavoce del governo tedesco ha sottolineato che l’accordo Ue-Mercosur includeva impegni rigorosi e vincolanti per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile. Ma non ha detto quale azione avrebbe intrapreso la Germania in risposta alle violazioni brasiliane di tali impegni.

vgp/sam