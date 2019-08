Mercoledì 7 agosto 2019 - 18:34

Trump: non c’è la volontà politica di limitare la vendita di armi

Ma "volontà forte" per rafforzare controlli per la vendita

Roma, 7 ago. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump ha ribadito oggi il proprio sostegno a iniziative legislative volte a rafforzare i controlli per la vendita di armi, affermando che al Congresso “non c’è la volontà politica” di limitare la vendita dei fucili d’assalto. Dichiarazioni rilasciate alla stampa dal presidente prima di partire, insieme alla first lady, alla volta di El Paso, in Texas, e Dayton, in Ohio, dove lo scorso fine settimane due ventenni hanno causato almeno 31 morti e decine di feriti.

“Posso dirvi che non c’è volontà politica per questo al momento”, ha rimarcato Trump dalla Casa Bianca, riguardo a restrizioni sulla vendita di armi, ma “c’è una grande volontà, e intendo una volontà molto forte, per i controlli sui precedenti”. “Penso che repubblicani e democratici stiano per arrivare a una proposta di legge, a fare qualcosa per i controlli sui precedenti”, ha aggiunto il presidente, citato dal sito Politico.

