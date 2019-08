Venerdì 2 agosto 2019 - 10:47

Fine Trattato Inf, Gorbaciov: a rischio sicurezza del mondo intero

L'ex leader sovietico lo firmò nel 1987 con Reagan

Roma, 2 ago. (askanews) – L’ex leader sovietico Mikhail Gorbaciov, che nel 1987 firmò con il presidente Usa Ronald Reagan il trattato Inf, da oggi non più valido, ha dichiarato che questo sviluppo “mette a rischio la sicurezza non solo in Europa, ma in tutto il mondo”.

“C’erano ancora delle speranze riguardo i nostri partner che, sfortunamente, non si sono concretizzate – ha detto all’agenzia Interfax Gorbaciov, oggi 88enne – credo che ora sia chiaro a tutti che si tratta di un brutto colpo per la sicurezza strategica”.

Il Trattato Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) per tre decenni punto centrale degli accordi per la sicurezza globale, è stato denunciato dagli Usa e decade ufficialmente oggi.