Giovedì 4 luglio 2019 - 15:37

Patriarcato Mosca: incontro Putin-Papa “importante e utile”

Posizioni simili "su una serie di questioni politica mondiale"

Roma, 4 lug. (askanews) – Il Patriarcato di Mosca ha definito “importante e utile” l’incontro in Vaticano tra il presidente russo Vladimir Putin e Papa Francesco, notando che le parti hanno posizioni simili nel sostenere i valori tradizionali, nel proteggere i diritti dei cristiani perseguitati e “su una serie di questioni della politica mondiale”. Putin, arrivato in Italia in visita ufficiale , ha incontrato subito Papa Francesco, e la conversazione è durata circa un’ora.