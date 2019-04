Lunedì 29 aprile 2019 - 11:13

Rinnovo accordo Ue-Russia scienza, frutto “forte impegno” italiano

Ambasciatore a Mosca Terracciano: ottenuto prima delle europee

Mosca, 29 apr. (askanews) – L’ambasciatore a Mosca Pasquale Terracciano ha espresso soddisfazione per l’avvenuto rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica tra Ue e Federazione Russa, “frutto di un forte impegno di sistema italiano, della nostra Ambasciata a Mosca, della Rappresentanza a Bruxelles e dei nostri parlamentari presso il Parlamento Europeo”.

L’accordo bilaterale di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa è stato firmato a Bruxelles, il 16 novembre 2000 ed è entrato in vigore il 10 maggio 2001. Da allora, e conformemente al suo articolo 12, l’accordo è stato prorogato tre volte per un ulteriore periodo di 5 anni, rispettivamente nel 2004, nel 2009 e nel 2014, anno in cui i rapporti tra Bruxelles e Mosca, a causa della crisi ucraina hanno iniziato a peggiorare verticalmente. L’accordo in vigore giungeva a termine il 20 febbraio 2019. (segue)