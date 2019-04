Mercoledì 17 aprile 2019 - 13:48

Salvini tra le 100 persone più influenti al mondo (secondo Time)

Altri due italiani in classifica: Bottura e Piccioli

New York, 17 apr. (askanews) – C’è anche Matteo Salvini tra le 100 persone più influenti al mondo, secondo la classifica annuale stilata dal settimanale statunitense Time. Il vicepresidente del Consiglio, inserito tra i 26 leader scelti per il 2019, non è l’unico italiano: ci sono le chef Massimo Bottura, inserito tra i pionieri, e Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maison Valentino, tra gli artisti. Questa è la sedicesima classifica annuale delle persone più influenti al mondo di Time.

