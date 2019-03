Giovedì 28 marzo 2019 - 18:32

Gli Oceani non sono mai stati così caldi (allarme dell’Onu)

Si innalza il livello

Roma, 28 mar. (askanews) – Gli oceani hanno raggiunto un record di calore nel 2018, dice un rapporto dell’Onu preoccupto per i rischi per la vita marina derivanti dai cambiamenti climatici. Nella relazione di oggi sullo stato del clima del mondo, l’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) fornisce i dettagli della moltiplicazione delle “manifestazioni fisiche” del cambiamento climatico, quali condizioni meteorologiche estreme. Descrive inoltre il suo crescente impatto socio-economico. Secondo l’Onu, il contenuto di calore degli oceani ha raggiunto nuovi picchi nel 2018.

Anche l’innalzamento del livello del mare è proseguito “ad un ritmo accelerato”, raggiungendo un livello record. Questa accelerazione nell’innalzamento del livello medio del mare è dovuta principalmente al “maggiore tasso di scioglimento della calotta glaciale”.

“I dati divulgati in questo rapporto sono molto preoccupanti. Gli ultimi quattro anni sono stati i più caldi mai registrati, e la temperatura media globale nel 2018 è stata di circa un grado più alta rispetto ai valori preindustriali “, ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres in una nota. “Non c’è tempo per procrastinare ancora”, ha aggiunto Guterres.

vgp/Int2