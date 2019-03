Mercoledì 20 marzo 2019 - 20:09

Amnesty: “Potente messaggio al mondo” l’ergastolo a Karadzic

Colpevole dei "più gravi crimini commessi in Europa da II Guerra"

Roma, 20 mar. (askanews) – “La decisione di confermare la condanna di Radovan Karadžic per genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra invia un potente messaggio al mondo”: questo il commento del vicedirettore di Amnesty International per l’Europa, Massimo Moratti, alla decisione della Camera degli appelli del Meccanismo residuale internazionale per i Tribunali criminali di infliggere l’ergastolo a Radovan Karadzic.

“Non può più esserci un’ombra di dubbio sul fatto che sia stato colpevole dei più gravi crimini di diritto internazionale commessi sul suolo europeo dalla Seconda guerra mondiale – ha aggiunto – la sentenza dimostra che i criminali di guerra non possono evadere la giustizia e che l’impunità non è tollerata e offre un po’ di giustizia alle vittime di Karadžic, che hanno atteso questo giorno per oltre 24 anni”.

“Non dobbiamo dimenticare, comunque, che quasi un quarto di secolo dopo la fine della guerra della Bosnia, migliaia di casi di sparizione forzata restano irrisolti e permane un’inquietante mancanza di volontà politica che blocca ancora l’accesso delle vittime alla giustizia, alla verità e alla riparazione – ha proseguito – ora sta alle autorità locali della Bosnia ed Erzegovina e degli altri Stati della regione agire per porre finalmente termine a questo capitolo nero della storia balcanica”.