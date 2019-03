Mercoledì 6 marzo 2019 - 12:36

Giappone, autorizzato studio staminali per distrofia corneale

E' la prima volta al mondo che accade

Roma, 6 mar. (askanews) – Il ministero della Sanità giapponese ha dato un via libera condizionato alla prima sperimentazione al mondo per l’utilizzo delle cellule staminali pluripotenti indotte (iPS) per la cura della distrofia corneale, una malattia che può portare alla cecità. Lo riferiscono i media nipponici.

Lo studio è condotto da scienziati dell’Università di Osaka e si tratta della sesta sperimentazione autorizzata per le iPS. I ricercatori intendono trapiantare strati da 0,05 mm di tessuti corneali prdotti da cellule staminali di quattro pazienti affetti dalla malattia.

Le cellule trapiantate dovrebbero trasformarsi in cellule corneali e contribuire così alla ripresa della vista. La sperimentazione comincerà a giugno.

La nuova pratica del trapianto di cellule iPS potrebbe eliminare il problema del rigetto che avviene in caso di altre forme di trapianto.