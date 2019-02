Mercoledì 6 febbraio 2019 - 16:07

Brexit, Merlo giovedì a Londra per incontrare comunità italiana

Due giornate fitte di incontri

Roma, 6 feb. (askanews) – Due giorni a stretto contatto con la comunità italiana a Londra, tra le più numerose al mondo. Il Sottosegretario agli Esteri, Sen. Ricardo Merlo, sarà nella capitale del Regno Unito giovedì 7 e venerdì 8 febbraio per una missione istituzionale ricca di impegni. Molto fitta l’agenda londinese del Sottosegretario Merlo. L’arrivo è previsto nel primo pomeriggio. Poco dopo l’atterraggio, subito l’incontro con la comunità italiana all’Istituto Italiano di Cultura.

Sarà l’occasione, per il Senatore, di spiegare quanto fatto come governo in questi primi mesi di legislatura a favore degli italiani nel mondo e del Sistema Italia all’estero; ma sarà soprattutto un’opportunità per ascoltare la voce degli italiani residenti in terra inglese, le loro richieste, le loro problematiche. “Il confronto diretto con i nostri italiani nel mondo è fondamentale, ci consente di avere una fotografia ancora più chiara di quanto accade sul territorio.

A Londra, poi, in tempi di Brexit, certi incontri assumono ancora più importanza”, commenta il Sottosegretario Merlo, presidente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero. In serata il Sottosegretario Merlo parteciperà a una cena offerta dall’Ambasciatore d’Italia a Londra, Raffaele Trombetta, e il giorno dopo, di buon mattino, visiterà la sede del Consolato Generale. Seguirà la riunione con i rappresentanti del Comites di Londra e Manchester ed i Consiglieri CGIE.

A conclusione dei lavori, conferenza stampa con giornalisti italiani e inglesi; a seguire, prima di rientrare in Italia, un incontro conviviale, una colazione offerta dal Console Generale estesa a Presidenti e Membri del Comites di Londra e Manchester e Consiglieri CGIE. “C’è tanto da fare per i nostri italiani in Inghilterra – dichiara Merlo -, conosciamo le problematiche che ci sono a livello di servizi consolari ma non solo; con la manovra economica abbiamo già garantito nuove assunzioni di personale e dunque più forza lavoro nelle Ambasciate e nei Consolati di tutto il mondo. Con questa missione a Londra – conclude il Sottosegretario – vogliamo lanciare un messaggio agli italiani ivi residenti: il governo italiano non vi lascia soli”.