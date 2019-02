Lunedì 4 febbraio 2019 - 06:22

Venezuela, Guaidò: ascoltate gli italiani che vivono qui

Governo si unisca subito agli altri Stati europei

Roma, 4 feb. (askanews) – “Non è facile per noi capire la politica italiana o le difficoltà interne del vostro governo ad assumere certe posizioni. Immagino che anche il resto del mondo non possa capire fino in fondo come funzionano le cose da noi. Ma qui ci sono alcuni fatti evidenti che in Italia si devono conoscere. In Venezuela negli ultimi quindici anni sono morte a causa della violenza 250.000 persone. Nel nostro paese c’ è stato un bagno di sangue a causa dell’ esplosione della criminalità, alla quale vanno aggiunte le azioni delle forze di repressione di Maduro che hanno commesso innumerevoli violazioni dei diritti umani comprese vere e proprie esecuzioni. Questa è la triste realtà del nostro Paese, sono fatti”. Juan Guaidó leader dell’ opposizione, in un colloquio col Corriere della Sera, chiede al governo di unirsi subito agli altri Stati europei.

“Se i governi europei vogliono contribuire a fermare tutto questo devono muoversi in blocco affinché le forze che ancora sostengono Maduro sentano tutto il peso della pressione diplomatica e politica dell’ Europa. È molto importante per noi e per il ritorno della democrazia in Venezuela” spiega Guaidò.

“Faremo tutto quello che è possibile affinché il governo italiano aggiunga il suo appoggio, per noi importantissimo, al resto dell’ Unione europea – aggiunge – Nella grande manifestazione di domenica si sono espressi sul palco vicino a me anche i rappresentanti della grande comunità italo-venezuelana. Spero che il governo italiano ascolti con attenzione il loro messaggio”.