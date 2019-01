Venerdì 18 gennaio 2019 - 22:10

Burkina Faso, Trudeau: donna canadese scomparsa è viva

Con lei è scomparso a metà dicembre anche il compagno italiano

Ottawa, 18 gen. (askanews) – La donna canadese della quale non si hanno più notizie in Burkina Faso è ancora viva. Lo ha chiarito il primo ministro canadese Justin Trudeau, al quale sono state chieste notizie sulla sorte della 34enne Edith Blais, scomparsa a metà dicembre insieme al compagno italiano Luca Tacchetto, 30enne veneto.

“Per quanto ne so sì, è ancora viva”, ha detto Trudeau rispondendo alla domanda di un giornalista, “In base a quello che so finora, non mi è stato comunicato nient’altro se non che si ritiene che sia viva”.

(fonte AFP)